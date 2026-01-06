Ouvir
Zelensky demite mais três altos responsáveis dos serviços de informações

06 jan, 2026 - 09:30 • Olímpia Mairos , com Lusa

Decisão surge depois do presidente ucraniano ter destituído o chefe da mesma agência, Vasily Maliuk.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a demissão de mais três altos responsáveis do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), numa decisão que surge na sequência do afastamento, na segunda-feira, do então diretor da agência, Vasily Maliuk. A informação foi avançada esta terça-feira pela imprensa internacional.

De acordo com a agência Europa Press, a Presidência ucraniana publicou três decretos sucintos que formalizam a exoneração de Oleksandr Dubrovin, diretor do Departamento de Contra-Informação Militar, de Serhiy Andrushchenko, responsável pelo Centro de Contraterrorismo do SBU e considerado o número dois da estrutura, e ainda de Serhiy Naumiuk, vice-diretor da instituição.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre os motivos que levaram a estas demissões. As decisões ocorrem depois de Zelensky ter substituído Maliuk e de ter nomeado Yevgeny Khmara, antigo chefe do Centro de Operações Especiais “A” do SBU, como diretor interino do serviço.

Estas alterações inserem-se num processo de reorganização do aparelho de segurança e defesa da Ucrânia, levado a cabo pelo Presidente ucraniano após quase quatro anos de guerra com a Rússia, na sequência da invasão iniciada a 24 de fevereiro de 2022.

Nos últimos dias, Zelensky nomeou ainda o antigo chefe dos serviços de informações militares, Kirill Budanov, para liderar o gabinete presidencial, além de ter promovido mudanças na liderança do Ministério da Defesa.

