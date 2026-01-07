O presidente norte-americano Donald Trump garante que “a única nação que a Rússia e a China temem” é os Estados Unidos da América, sob o seu comando.

“A Rússia e a China não têm medo algum da NATO sem os Estados Unidos”, escreve na rede social Truth.

Trump acrescenta que “a única nação que a China e a Rússia temem e respeitam” é os Estados Unidos “reconstruídos” por si, acrescenta.

Na publicação, o presidente norte-americano relata ainda que “acabou sozinho” com oito guerras, lamentando que, ainda assim, a “Noruega, membro da NATO, estupidamente” tenha optado por não lhe atribuir o Prémio Nobel da Paz.

Trump aborda ainda a questão de financiamento da NATO, argumentado que foi ele quem conseguiu garantir que os países membros passassem a pagar 5% do PIB.

“Eu, respeitosamente, fiz com que chegassem a 5% do PIB, E ELES PAGAM, imediatamente. Todos diziam que isso era impossível, mas foi possível, porque, acima de tudo, eles são todos meus amigos”, lê-se.

Donald Trump escreve ainda que os Estados Unidos estarão “sempre ao lado da NATO, mesmo que eles não estejam ao nosso lado”.