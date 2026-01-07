Ouvir
António Costa para Trump: "Gronelândia pertence ao seu povo"

07 jan, 2026 - 21:42 • Ricardo Vieira, com Reuters

Estados Unidos querem controlar o território no Ártico e não excluem uma ocupação militar.

A União Europeia apoiará a Gronelândia e a Dinamarca sempre que necessário e não aceitará violações do direito internacional, independentemente de onde ocorram, afirmou esta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, António Costa, num aviso aos Estados Unidos e a Donald Trump.

“Sobre a Gronelândia, permitam-me ser claro: a Gronelândia pertence ao seu povo. Nada pode ser decidido sobre a Dinamarca e sobre a Gronelândia sem a Dinamarca ou sem a Gronelândia”, declarou Costa num discurso que assinalou o início da presidência cipriota da União Europeia

“Eles têm o pleno apoio e a solidariedade da União Europeia”, acrescentou.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou esta quarta-feira que irá reunir-se com os líderes da Dinamarca na próxima semana, mas sinalizou que não há recuo no objetivo do Presidente Donald Trump de assumir o controlo da Gronelândia, enquanto aliados alarmados, incluindo França e Alemanha, trabalham num plano de resposta.

"Se entrou na Venezuela, também pode entrar na Gronelândia"

Tensão na Gronelândia

"Se entrou na Venezuela, também pode entrar na Gronelândia"

Parece aumentar, a cada dia que passa, a ambição d(...)

Uma eventual ocupação militar, por parte dos Estados Unidos, da ilha ártica rica em minerais — pertencente a um aliado de longa data, a Dinamarca — provocaria ondas de choque no seio da NATO e aprofundaria a divisão entre Trump e os líderes europeus.

Em Washington, Marco Rubio disse que se encontrará com dirigentes dinamarqueses na próxima semana e que Trump mantém a opção de prosseguir o seu objetivo por meios militares.

Ainda assim, “como diplomata, que é o que sou agora e é nisso que trabalhamos, preferimos sempre resolver as questões de outras formas — isso aconteceu também na Venezuela”, afirmou Rubio aos jornalistas, quando questionado sobre se os Estados Unidos estariam dispostos a colocar a NATO em risco através de uma tomada forçada da Gronelândia.

Na mesma linha, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que uma eventual compra da Gronelândia pelos Estados Unidos está a ser ativamente discutida por Trump e pela sua equipa de segurança nacional.

“Todas as opções estão sempre em cima da mesa para o Presidente Trump… a primeira opção do presidente foi sempre a diplomacia”, disse Leavitt em conferência de imprensa.

