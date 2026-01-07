Berlim restabelece energia após maior "apagão" desde a Segunda Guerra Mundial

A eletricidade vai ser restabelecida a dezenas de milhares de casas em Berlim esta quarta-feira, após um alegado ataque incendiário a uma subestação, provocado por ativistas de esquerda, que provocou o maior apagão na capital alemã desde a Segunda Guerra Mundial.

"Vamos restabelecer gradualmente a rede elétrica nas áreas afetadas a partir das 11h00 (10h00 GMT) de hoje", disse o presidente da Câmara de Berlim, Kai Wegner, em comunicado.

Um incêndio na madrugada de sábado destruiu uma conduta de cabos sobre um canal, deixando cerca de 45.000 casas e mais de 2.000 empresas sem energia no sudoeste da cidade, numa altura de temperaturas gélidas.

Um grupo ativista de extrema-esquerda, que no ano passado afirmou ter atacado uma torre de energia perto da fábrica da Tesla nos arredores de Berlim, reivindicou a autoria do ataque.

O exército alemão foi acionado para auxiliar os moradores afetados pelo apagão, que também impactou as ligações de telemóveis, o aquecimento e os comboios.

As consequências prolongadas levaram alguns políticos a exigir mais investimento para proteger as infraestruturas da capital, especialmente porque a agência de inteligência interna alertou para os crescentes riscos representados pelos militantes de esquerda.