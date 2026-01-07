Bolsonaro volta à prisão depois ser examinado por cair e bater com a cabeça num móvel

07 jan, 2026 - 21:26 • Catarina Magalhães
O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro voltou esta quarta-feira à prisão depois de ter sido submetido a uma série de exames hospitalares após sentir-se mal durante a madrugada desta terça-feira, cair e bater com a cabeça na sede da Polícia Federal, em Brasília.
A informação foi avançada pela antiga primeira-dama Michelle Bolsonaro, numa publicação das suas redes sociais.
Por entre os exames realizados, sabe-se que Bolsonaro fez um TAC e uma ressonância magnética ao crânio, mas também um eletroencefalograma para registar alguma anomalia da atividade cerebral.
Segundo os resultados, a equipa médica confirmou um traumatismo craniano ligeiro, disse o médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, em entrevista ao jornal "O Globo".
Apesar da lesão ser considerada "leve" e temporária, foi necessário um acompanhamento de 24 horas, já que o quadro poderia agravar.
O ex-Presidente do Brasil esteve internado do dia 24 de dezembro a 2 de janeiro para ser operado a uma hérnia inguinal bilateral e tratar de uma crise de soluços, regressando à unidade hospitalar quatro dias depois para analisar a queda.