Bruxelas investiga Grok após polémica com imagens de menores geradas por IA. Musk promete punir responsáveis

Bruxelas está a analisar “muito seriamente” a mais recente polémica em torno do bot de conversação Grok, que tem sido utilizado para remover, através de Inteligência Artificial, a roupa de menores em fotografias partilhadas na plataforma X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em conferência de imprensa, o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier, confirmou que o executivo comunitário tem conhecimento de que a ferramenta está a ser usada para gerar imagens de teor sexual com aspeto infantil, sublinhando que este tipo de conteúdos é ilegal ao abrigo da legislação europeia.

“Isto é chocante. Isto é repugnante. Não há lugar para isto na Europa”, afirmou.

Além de Bruxelas, reguladores e autoridades de vários países estão também a investigar o caso, entre os quais Reino Unido, França, Malásia e Índia.

No Reino Unido, a reguladora Ofcom exigiu à rede social X esclarecimentos sobre a forma como o Grok conseguiu produzir imagens de pessoas nuas e imagens sexualizadas de crianças, questionando se a plataforma está a cumprir a obrigação legal de proteger os utilizadores.

O Grok pertence à empresa xAI, detida por Elon Musk. Perante as acusações, a plataforma garante que já tomou medidas, removendo conteúdos e contas envolvidas.

O próprio Musk veio a público assegurar que haverá consequências para quem recorrer à ferramenta para fins ilegais. “Qualquer pessoa que use o Grok para criar conteúdo ilegal sofrerá as mesmas consequências como se tivesse publicado conteúdo ilegal”, escreveu numa publicação partilhada no X.

Recorde-se que, em dezembro do ano passado, a Comissão Europeia aplicou uma multa de 120 milhões de euros à rede social X por violar obrigações de transparência previstas no Regulamento dos Serviços Digitais.