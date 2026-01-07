Ouvir
China acusa EUA de intimidação após alegada exigência a Caracas para romper com Pequim

07 jan, 2026 - 08:41 • Lusa

Estados Unidos exigem à Venezuela que esta rompa relações económicas com Pequim.

A+ / A-

O Governo chinês considerou como um ato de intimidação a alegada exigência dos Estados Unidos à Venezuela para que esta rompa relações económicas com Pequim como condição para explorar e comercializar o seu petróleo.

Questionada em conferência de imprensa sobre a informação avançada pela cadeia de televisão norte-americana ABC News, Mao Ning declarou que a Venezuela "é um país soberano e goza de plena e permanente soberania sobre os seus recursos naturais e todas as atividades económicas no seu território".

Segundo a ABC News, a Administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, terá exigido à presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, o fim dos laços com China, Rússia, Irão e Cuba como pré-condição para reiniciar a produção e venda de crude.

