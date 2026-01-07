EUA confirmam apreensão de dois petroleiros, um com bandeira russa

07 jan, 2026 - 14:42 • Ana Kotowicz , Cristina Nascimento
Os EUA confirmaram esta quarta-feira a apreensão de dois petroleiros — um com bandeira russa e um apátrida. Tratam-se das embarcações M/V Bella e M/T Sophia.
"A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte ao abrigo de um mandado emitido por um tribunal federal dos EUA, depois de ter sido monitorizada pelo USCGC Munro”, escreveu o Comando dos EUA para a Europa na rede social X, confirmando assim a apreensão do petroleiro "M/V Bella 1 por violações das sanções dos EUA".
A embarcação Bella/Marinera estava a ser acompanhada pelas autoridades russas, tendo sido anunciado esta quarta-feira que a Rússia enviou um submarino e outros meios russos para escoltar o petroleiro.
Numa outra publicação, as autoridades norte-americanas confirmaram a apreensão do petroleiro apátrida. "Numa ação realizada antes do amanhecer desta manhã, o Departamento da Guerra, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, intercetou sem incidentes um petroleiro de frota obscura, sem nacionalidade, sujeito a sanções."
O M/T Sophia "operava em águas internacionais e realizava atividades ilícitas no mar das Caraíbas", escreveu o Comando dos EUA para o Sul (que fiscaliza atividades na América Latina e Caraíbas) na rede social X, acrescentando que a Guarda Costeira norte-americana está a escoltar o petroleiro para os Estados Unidos.
"Através da Operação Southern Spear, o Departamento da Guerra mantém-se firme na sua missão de esmagar a atividade ilícita no Hemisfério Ocidental. Defenderemos a nossa Pátria e restauraremos a segurança e a força em todo o continente americano", acrescenta-se no comunicado.
De acordo com fonte oficial dos EUA, o "Bella 1" tem estado há duas semanas a tentar furar o bloqueio naval das forças comandadas por Washington, no mar das Caraíbas.
O referido petroleiro, sem carga nos seus tanques, não conseguiu atracar na Venezuela para ser carregado e foi perseguido pela Guarda Costeira dos EUA, que alegam tratar-se de um dos navios da chamada "frota fantasma" com o objetivo de distribuir petróleo russo por vários países, numa espécie de `mercado negro`.
A tripulação do "Bella 1" repeliu uma tentativa de abordagem das forças norte-americanas, em dezembro, e navegou para o oceano Atlântico. Entretanto, foi pintada uma bandeira russa no costado (parte lateral do casco) do navio, rebatizado "Marinera".
De acordo com o Wall Street Journal, Moscovo tinha pedido a Washington o fim da perseguição àquele navio, segundo três outras fontes norte-americanas citadas, e o ministério dos Negócios Estrangeiros do regime liderado por Vladimir Putin declarou estar a acompanhar a situação com preocupação.
[notícia atualizada às 15h11]