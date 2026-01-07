EUA confirmam apreensão de dois petroleiros, um com bandeira russa

Os EUA confirmaram esta quarta-feira a apreensão de dois petroleiros — um com bandeira russa e um apátrida. Tratam-se das embarcações M/V Bella e M/T Sophia. "A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte ao abrigo de um mandado emitido por um tribunal federal dos EUA, depois de ter sido monitorizada pelo USCGC Munro”, escreveu o Comando dos EUA para a Europa na rede social X, confirmando assim a apreensão do petroleiro "M/V Bella 1 por violações das sanções dos EUA".

A embarcação Bella/Marinera estava a ser acompanhada pelas autoridades russas, tendo sido anunciado esta quarta-feira que a Rússia enviou um submarino e outros meios russos para escoltar o petroleiro. Numa outra publicação, as autoridades norte-americanas confirmaram a apreensão do petroleiro apátrida. "Numa ação realizada antes do amanhecer desta manhã, o Departamento da Guerra, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna, intercetou sem incidentes um petroleiro de frota obscura, sem nacionalidade, sujeito a sanções." O M/T Sophia "operava em águas internacionais e realizava atividades ilícitas no mar das Caraíbas", escreveu o Comando dos EUA para o Sul (que fiscaliza atividades na América Latina e Caraíbas) na rede social X, acrescentando que a Guarda Costeira norte-americana está a escoltar o petroleiro para os Estados Unidos. "Através da Operação Southern Spear, o Departamento da Guerra mantém-se firme na sua missão de esmagar a atividade ilícita no Hemisfério Ocidental. Defenderemos a nossa Pátria e restauraremos a segurança e a força em todo o continente americano", acrescenta-se no comunicado.