Gronelândia. França trabalha com aliados num plano caso EUA avancem com anexação

07 jan, 2026 - 09:07 • Reuters

Paris está a trabalhar com parceiros num plano para responder caso Trump concretize as suas ameaças.

A+ / A-

A revelação é do ministro francês dos Negócios Estrangeiros: Paris está a trabalhar com parceiros num plano sobre como responder caso os Estados Unidos da América (EUA) concretizem a sua ameaça de tomar posse da Gronelândia.

Em declarações citadas pela agência Reuters, Jean-Noël Barrot admitiu, ainda, que levará o tema à sua reunião desta quarta-feira com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e da Polónia.

A Casa Branca já disse que Donald Trump estará a discutir opções para adquirir a Gronelândia, incluindo o potencial uso das forças armadas norte-americanas, numa retoma da sua ambição de controlar a ilha estratégica, apesar das objeções europeias.

Saiba Mais
