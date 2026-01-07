Irão. Hospital em Teerão atingido acidentalmente por gás lacrimogéneo

Um hospital em Teerão foi atingido acidentalmente por gás lacrimogéneo na terça-feira, durante confrontos entre manifestantes e forças da segurança no décimo dia de protestos no Irão, informou a agência de notícias iraniana Isna.

"Para dispersar a multidão, foi utilizado gás lacrimogéneo na rua adjacente ao hospital" Sina, localizado no centro da capital iraniana, escreve a agência, após imagens tornarem-se virais nas redes sociais.

"O reflexo natural dos manifestantes foi afastar" o gás e "por isso, parte dessas substâncias foi involuntariamente direcionada para o hospital", precisou a Isna na terça-feira à noite, citando um comunicado da Universidade de Ciências Médicas de Teerão.

O hospital Sina está localizado a cerca de dois quilómetros do Grande Bazar de Teerão, pulmão económico do país e palco de incidentes na terça-feira entre manifestantes e polícias, que recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

É a primeira vez desde o início do movimento, em 28 de dezembro, que tais confrontos ocorrem durante o dia e no centro de Teerão, onde manifestações esporádicas sem incidentes graves ocorreram principalmente à noite, de acordo com a comunicação social local.

Essas manifestações, inicialmente contra o alto custo de vida, passaram a incluir reivindicações políticas e espalharam-se pelo resto do país.

No oeste do Irão, a várias centenas de quilómetros de Teerão, foram relatados confrontos mortais nos últimos dias. É o caso de Malekshahi, um condado com cerca de 20 mil habitantes, onde vive uma importante população curda.

Pelo menos um agente da polícia e um membro das forças de segurança foram mortos.

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, solicitou na segunda-feira a abertura de uma investigação após um primeiro incidente num hospital onde manifestantes e forças da ordem se enfrentaram, segundo organizações não-governamentais.