Maduro e esposa feridos ao tentar fugir de forças norte-americanas

Nicolás Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, ficaram feridos depois de baterem com a cabeça numa porta blindada ao tentarem escapar de forças norte-americanas durante a operação de captura. A informação foi divulgada pela CNN International, que cita funcionários da administração Trump.

De acordo com os relatos, Maduro e Flores correram para se esconder atrás de uma pesada porta de aço no interior do complexo. A moldura da porta era baixa e ambos embateram com a cabeça ao tentar atravessá-la. Operadores da Delta Force procederam à detenção do casal e prestaram primeiros socorros após a sua retirada do local.

A operação foi detalhada a congressistas norte-americanos numa reunião que contou com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio, do secretário da Defesa, Pete Hegseth, do presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, da procuradora-geral, Pam Bondi, e do director da CIA, John Ratcliffe.

Maduro e a esposa compareceram esta segunda-feira em tribunal com ferimentos visíveis. O advogado de Flores afirmou perante o juiz que esta “sofreu ferimentos significativos” durante a captura e solicitou a realização de exames, incluindo um raio-X, para despistar eventuais fracturas nas costelas. Repórteres presentes na audiência referiram que Flores apresentava ligaduras na cabeça e sinais de debilidade, enquanto Maduro demonstrou dificuldades em sentar-se e levantar-se.

Apesar disso, autoridades governamentais indicaram aos congressistas que o ferimento na cabeça de Flores foi considerado ligeiro.

Durante a operação registaram-se ainda confrontos armados com uma força de reacção rápida cubana estacionada nas imediações do complexo. Alguns agentes da Força Delta ficaram feridos por balas e estilhaços, mas os ferimentos não são fatais. O secretário da Defesa afirmou que cerca de 200 militares dos Estados Unidos participaram na missão em Caracas.

O governo cubano declarou que 32 militares e agentes de segurança morreram nos confrontos, número que responsáveis norte-americanos consideram poder ser superior.