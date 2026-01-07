Ouvir
Mau tempo na Europa cancela mais de 30 voos nos aeroportos nacionais

07 jan, 2026 - 09:07 • Hugo Monteiro

A queda de neve e o gelo estão a condicionar os voos na Europa e há já largas centenas de ligações canceladas por todo o continente.

A+ / A-

Mau tempo na Europa cancela mais de 30 voos nos aeroportos nacionais. São ligações de Lisboa e Porto, com partida ou chegada em Paris, Bruxelas e Amesterdão.

No aeroporto de Amesterdão, cerca de 600 ligações foram suspensas.

Em Paris, mais de 140 voos foram já cancelados nos aeroportos da capital francesa e também há vários aviões que não levantaram voo em Bruxelas.

