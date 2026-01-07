Morreu Aldrich Ames, o agente americano mais traiçoeiro que espiava em favor da União Soviética

Conhecido por ser o agente duplo mais traiçoeiro dos Estados Unidos da América (EUA), Aldrich Ames morreu na prisão esta segunda-feira com 84 anos, informaram as autoridades norte-americanas.

Ames trabalhou como analista de contraespionagem para a Agência Central de Inteligência (CIA) durante 31 anos, mas tinha uma vida dupla: vendia segredos a Moscovo, comprometendo mais de 100 missões secretas e causando a morte de, pelo menos, uma dezena de agentes.

O espião norte-americano, com a ajuda da mulher, dava nomes de operacionais russos que vigiavam para os EUA por detrás da "cortina de ferro", a esfera de influência da URSS, a troco de milhares de dólares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Confiando na palavra de Ames, a CIA não só passou informações falsas aos presidentes norte-americanos Ronald Reagan e George W. Bush, como também outros altos funcionários de Washington sobre as estratégias soviéticas.

Entrar no mundo da espionagem foi uma tarefa fácil. Com o pai a trabalhar na organização, Ames rapidamente conseguiu entrar depois de terminar a universidade e assumiu o cargo de chefe da divisão de informações da CIA.

Porém, em 1985, confrontou-se com problemas financeiros. Com uma dívida para pagar, ofereceu-se a vender informações secretas à União Soviética.

Ames revelou à polícia secreta soviética 30 nomes de russos que trabalhavam para Washington. Desses nomes, 10 foram mortos numa questão de meses.

Cada engano e cada morte valeu-lhe milhões. Aldrich Ames e a mulher viviam uma vida exuberante e luxuosa, com dinheiro em contas bancárias suíças, faturas a crédito superiores a 40 mil euros por ano e a conduzir um Jaguar.

A "toupeira" ao serviço da URSS tornou-se, por isso, num dos espiões mais populares nos tempos modernos da história dos EUA.

A 28 de abril de 1994, o agente admitiu ter divulgado a identidade de mais de 30 agentes que espionavam para o Ocidente e, desde então, viveu condenado à prisão perpétua no estado de Maryland, nos EUA. Já a mulher cumpriu uma pena de nem cinco anos.