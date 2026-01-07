Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Mulher morre em tiroteio durante operação anti-imigração em Minneapolis

07 jan, 2026 - 20:40 • Catarina Magalhães

Agentes dos serviços de imigração dos EUA alegam que a condutora "transformou o seu veículo numa arma, tentando atropelá-los para os matar". O presidente da câmara da cidade já reagiu e disse que "isso é uma treta", dispensando a teoria de que o agente agiu em legítima defesa.

A+ / A-

Um agente dos serviços de imigração (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) baleou e matou a tiro esta quarta-feira uma mulher, de 37 anos, que conduzia um carro, em Minneapolis, avançou a "NBC News".

A administração Trump tem defendido uma política anti-imigração no território norte-americano e enviado agentes para todas as cidades do país, para a realização de operações de controlo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os polícias do ICE estavam a patrulhar na cidade contra a imigração irregular quando a mulher, alegadamente, "transformou o seu veículo numa arma, tentando atropelar os agentes para os matar", disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Tricia McLaughlin.

Em reação, o presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, já dispensou essa teoria e "narrativa de lixo" de que o agente disparou em legítima defesa, porque "temeu pela sua vida".

"Tendo visto o vídeo com os meus próprios olhos, quero dizer diretamente a toda a gente: isso é uma treta", reclamou Jacob Frey, acrescentando que estas ações alimentam "caos e desconfiança".

É também com revolta que os moradores se manifestaram nas ruas, entoando cânticos e atirando, por vezes, bolas de neve em direção às autoridades, segundo o mesmo jornal norte-americano.

Em resposta, as forças de segurança usaram spray pimenta e gás lacrimogéneo.

Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA
Agente dos serviços de imigração baleou e matou esta quarta-feira uma condutora norte-americana na cidade de Minneapolis, nos EUA durante uma ação anti-imigração. Foto: Craig Lassig/EPA

O presidente da Câmara de Minneapolis revelou ainda que, após o tiroteio, a prioridade foi levar a vítima para o hospital e retirar os serviços de imigração do local.

Jacob Frey quis ainda, em comunicado de imprensa, deixar uma mensagem aos agentes federais de imigração da cidade: "ICE, metam-se no c****** fora de Minneapolis!"

Já a secretária da Segurança Interna da cidade, Kristi Noem, descreveu a situação como "um ato de terrorismo doméstico".

Os oficiais do ICE já prenderam naquela cidade mais de mil pessoas desde o início do mês de dezembro, revelou a porta-voz do DHS.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 07 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)