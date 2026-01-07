Mulher morre em tiroteio durante operação anti-imigração em Minneapolis

Um agente dos serviços de imigração (ICE) dos Estados Unidos da América (EUA) baleou e matou a tiro esta quarta-feira uma mulher, de 37 anos, que conduzia um carro, em Minneapolis, avançou a "NBC News". A administração Trump tem defendido uma política anti-imigração no território norte-americano e enviado agentes para todas as cidades do país, para a realização de operações de controlo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os polícias do ICE estavam a patrulhar na cidade contra a imigração irregular quando a mulher, alegadamente, "transformou o seu veículo numa arma, tentando atropelar os agentes para os matar", disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Tricia McLaughlin.

Em reação, o presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, já dispensou essa teoria e "narrativa de lixo" de que o agente disparou em legítima defesa, porque "temeu pela sua vida". "Tendo visto o vídeo com os meus próprios olhos, quero dizer diretamente a toda a gente: isso é uma treta", reclamou Jacob Frey, acrescentando que estas ações alimentam "caos e desconfiança". É também com revolta que os moradores se manifestaram nas ruas, entoando cânticos e atirando, por vezes, bolas de neve em direção às autoridades, segundo o mesmo jornal norte-americano. Em resposta, as forças de segurança usaram spray pimenta e gás lacrimogéneo.

