Sinalização que substitui triângulo já está em vigor em Espanha

Os dispositivos V16 conectados já são obrigatórios em Espanha, substituindo os triângulos de sinalização, desde 1 de janeiro deste ano.

A mudança pretende evitar a necessidade de o condutor circular a pé numa via pública para colocar o triângulo e procura reduzir os riscos inerentes a esta ação.

A tecnologia trata-se de um dispositivo que emite um sinal luminoso que deve ser colocado no ponto mais alto do veículo.

Emite luz amarela de alta intensidade, a 360º, e está ligado à Internet das Coisas para que outros condutores recebam a geolocalização de carros sinistrados. Uma das principais vantagens é evitar que o condutor saia da viatura para ter de sinalizar uma avaria ou acidente.

Segundo o ACP, os condutores de uma viatura de matrícula portuguesa não são obrigados a ter um dispositivo V16 caso circulem por Espanha, podendo usar o tradicional triângulo.

Em Portugal, de resto, este tipo de sistema de sinalização é só uma complemento e não substitui o uso obrigatório do triângulo.