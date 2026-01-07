Ouvir
Sinalização que substitui triângulo já está em vigor em Espanha

07 jan, 2026 - 08:00 • João Malheiro

Dispositivo que emite um sinal luminoso que deve ser colocado no ponto mais alto do veículo.

Os dispositivos V16 conectados já são obrigatórios em Espanha, substituindo os triângulos de sinalização, desde 1 de janeiro deste ano.

A mudança pretende evitar a necessidade de o condutor circular a pé numa via pública para colocar o triângulo e procura reduzir os riscos inerentes a esta ação.

A tecnologia trata-se de um dispositivo que emite um sinal luminoso que deve ser colocado no ponto mais alto do veículo.

Emite luz amarela de alta intensidade, a 360º, e está ligado à Internet das Coisas para que outros condutores recebam a geolocalização de carros sinistrados. Uma das principais vantagens é evitar que o condutor saia da viatura para ter de sinalizar uma avaria ou acidente.

Segundo o ACP, os condutores de uma viatura de matrícula portuguesa não são obrigados a ter um dispositivo V16 caso circulem por Espanha, podendo usar o tradicional triângulo.

Em Portugal, de resto, este tipo de sistema de sinalização é só uma complemento e não substitui o uso obrigatório do triângulo.

Saiba Mais
