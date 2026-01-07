Tensão na Gronelândia. Rubio reúne-se com líderes da Dinamarca

Sem detalhar onde e com quem, Marco Rubio anunciou um encontro entre os EUA e a Dinamarca. Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado dos EUA disse que na próxima semana — sem pormenores sobre a data —, irá reunir-se com "representantes da Dinamarca". Também não ficou claro se será um encontro por videoconferência ou presencial, ou, tão pouco, se será em território norte-americano ou dinamarquês.

As declarações surgem numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem insistido na importância dos EUA terem controle sobre a Gronelândia, território autónomo da Dinamarca.

Numa entrevista à revista “The Atlantic”, no domingo passado, o presidente norte-americano reafirmou o interesse estratégico naquele território. “Precisamos da Gronelândia, absolutamente. Está cercada por navios russos e chineses”, disse, argumentando que o controlo da ilha é necessário para a defesa dos Estados Unidos.

Questionado sobre se a Gronelândia poderá ser o próximo alvo dos EUA, depois do ataque à Venezuela que acabou com a captura do presidente Nicolás Maduro, respondeu apenas: “Eles vão ter de ver por si mesmos.”



Rubio foi confrontado com estas declarações e questionado sobre se os EUA estariam dispostos a arriscar a aliança da NATO avançando com uma opção militar sobre a Gronelândia. “Se o presidente identificar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, qualquer presidente mantém a opção de a abordar através de meios militares"

No entanto, Rubio disse preferir a diplomacia para resolver conflitos. "Como diplomata, que é o que sou agora, e é nisso que trabalhamos, preferimos sempre resolvê-la por outras vias – isso incluiu a Venezuela.”

Plano de três fases para a Venezuela

Os Estados Unidos têm um plano em três fases para a Venezuela, que começará com a estabilização do país após as forças norte-americanas terem capturado no sábado o líder Nicolás Maduro, seguindo-se a supervisão da recuperação do país e, por fim, uma transição, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado Marco Rubio.

“Não queremos que a situação descambe para o caos”, disse Rubio, falando depois de informar senadores norte-americanos sobre o plano da administração Trump para o país latino-americano.

“A segunda fase será aquilo a que chamamos a fase de recuperação, que passa por garantir que empresas norte-americanas, ocidentais e de outros países tenham acesso ao mercado venezuelano de uma forma justa.

“Ao mesmo tempo, iniciar o processo de reconciliação nacional dentro da Venezuela, para que as forças da oposição possam ser amnistiadas e libertadas das prisões ou regressar ao país, e começar a reconstruir a sociedade civil”, acrescentou Rubio. “E depois a terceira fase, naturalmente, será a da transição.”