Trump anuncia acordo petrolífero milionário com a Venezuela

O fornecimento do crude retido aos Estados Unidos poderá exigir, numa fase inicial, a reafectação de cargas originalmente destinadas à China, disseram duas fontes à agência Reuters.

O secretário da Energia dos EUA, Chris Wright, ficará responsável pela execução do acordo, disse Trump, adiantando que o petróleo será retirado dos navios e enviado directamente para portos norte-americanos.

“Este petróleo será vendido ao seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, enquanto Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que é utilizado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos!”, acrescentou.

A Venezuela irá “entregar” entre 30 e 50 milhões de barris de “petróleo sob sanções” aos Estados Unidos, escreveu Trump numa publicação nas redes sociais.

Caracas e Washington chegaram a um acordo para exportar até 2 mil milhões de dólares em crude venezuelano para os Estados Unidos, anunciou esta terça-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump, numa negociação emblemática que desviará fornecimentos da China e ajudará a Venezuela a evitar cortes mais profundos na produção petrolífera.

O país asiático tem sido o principal comprador de petróleo venezuelano na última década, sobretudo desde que os Estados Unidos impuseram sanções, em 2020, a empresas envolvidas no comércio de petróleo com a Venezuela.

“Trump quer que isto aconteça rapidamente para poder dizer que é uma grande vitória”, afirmou uma fonte da indústria petrolífera.

O acordo agora anunciado por Trump é um forte sinal de que o Governo venezuelano está a responder à exigência de Trump de se abrir às empresas petrolíferas dos EUA, sob pena de enfrentar uma maior intervenção militar.

Trump afirmou querer que a Presidente interina, Delcy Rodríguez, conceda aos Estados Unidos e a empresas privadas “acesso total” à indústria petrolífera venezuelana.

A Venezuela tem milhões de barris de petróleo carregados em navios e armazenados em tanques que não conseguiu exportar devido a um bloqueio às exportações imposto por Trump desde meados de dezembro.

O bloqueio fez parte do aumento da pressão norte-americana sobre o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que culminou, este fim de semana, na sua captura por forças dos EUA. Altos responsáveis venezuelanos classificaram a detenção de Maduro como um rapto e acusaram os Estados Unidos de tentarem roubar as vastas reservas de petróleo do país.