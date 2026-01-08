Ouvir
Astronauta sofre problema de saúde na Estação Espacial Internacional

08 jan, 2026 - 22:16 • Ricardo Vieira

Tripulação da missão Crew 11 vai regressar antecipadamente à Terra, anunciou a NASA.

A+ / A-

Um astronauta sofreu um problema de saúde a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa) e a tripulação da missão Crew 11 vai regressar à Terra.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pela agência espacial norte-americana NASA, em conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Ontem, 7 de janeiro, um membro da tripulação sofreu um problema de saúde e está agora estável", revelou Jared Isaacman, administrador da NASA.

A identidade do astronauta não foi revelada, nem o problema de saúde concreto.

Depois de consultas com o médico e a liderança da NASA, "decidimos que a melhor solução para os nossos astronautas é fazer regressar antecipadamente a tripulação da missão Crew 11", adiantou Isaacman.

"Nos próximos dias", a nave Dragon Endeavor vai trazer os astronautas de volta à Terra.

A NASA promete uma nova atualização da situação na Estação Espacial Internacional nas próximas 48 horas.

Os astronautas vivem normalmente em rotações de seis a oito meses na Estação Espacial Internacional (ISS), tendo acesso a equipamentos médicos básicos e a medicamentos para alguns tipos de emergências.

A tripulação da Crew-11, composta por quatro elementos, inclui os astronautas norte-americanos Zena Cardman e Mike Fincke, o astronauta japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov.

Estão na estação espacial desde o lançamento a partir da Florida, em agosto, e estavam programados para regressar por volta de maio deste ano.

Tópicos
Saiba Mais
