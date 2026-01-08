Ouvir
Ataque russo corta abastecimento de água a 1,7 milhões de casas na Ucrânia

08 jan, 2026 - 18:46 • Redação

Um ataque russo contra a região de Dnipropetrovsk afetou o abastecimento de água a mais de 1,7 milhões de lares ucranianos. Cerca de 20 mil continuam sem água e 250 mil sem aquecimento.

Mais de 1,7 milhões de casas na Ucrânia enfrentaram problemas no abastecimento de água após um ataque russo durante a madrugada contra a região de Dnipropetrovsk, no sudeste do país.

A informação foi divulgada esta quinta-feira pelo vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.

Segundo o governante, a maioria dos serviços já foi restabelecida, mas persistem falhas significativas em algumas zonas. Cerca de 20 mil habitações continuam sem água corrente.

Além disso, aproximadamente 250 mil casas permanecem sem aquecimento, numa altura em que o país enfrenta temperaturas negativas.

O ataque visou infraestruturas críticas e provocou interrupções generalizadas nos serviços essenciais. Kuleba não especificou o tipo de armamento usado nem se houve vítimas mortais ou feridos.

