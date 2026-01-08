Austrália anuncia inquérito nacional sobre antissemitismo após ataque em Bondi

08 jan, 2026 - 07:41 • Lusa
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou esta quinta-feira um amplo inquérito nacional sobre antissemitismo.
A decisão surge semanas depois de dois atiradores matarem 15 pessoas num evento judaico em Bondi Beach.
"Repeti várias vezes que a prioridade do nosso Governo é promover a unidade e a coesão social. É disso que a Austrália precisa para recuperar", disse Albanese, aos jornalistas, ao anunciar o estabelecimento de uma comissão real para o efeito.
Na Austrália, as comissões reais são comités de inquérito público do mais alto nível, com amplos poderes.
O ataque foi atribuído a dois homens, pai e filho, o primeiro abatido no local pela polícia.
A polícia australiana apresentou 59 acusações, incluindo 15 por homicídio e uma por terrorismo, contra Naveed Akram, o atacante sobrevivente, de 24 anos.
O acusado ficou sob custódia policial no hospital, onde foi internado com ferimentos graves.
O grupo terrorista Estado Islâmico celebrou o facto de ter inspirado os dois homens a atacarem a comunidade judaica de Sydney, mas não reivindicou a autoria do que foi o pior incidente do género na Austrália em várias décadas.
O ataque, que durou cerca de nove minutos, matou 15 pessoas, com idades entre os 10 e os 87 anos, e feriu outras 42, 13 das quais continuam hospitalizadas, segundo o departamento de saúde australiano.