Austrália anuncia inquérito nacional sobre antissemitismo após ataque em Bondi

08 jan, 2026 - 07:41 • Lusa

Na Austrália, as comissões reais são comités de inquérito público do mais alto nível, com amplos poderes.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou esta quinta-feira um amplo inquérito nacional sobre antissemitismo.

A decisão surge semanas depois de dois atiradores matarem 15 pessoas num evento judaico em Bondi Beach.

"Repeti várias vezes que a prioridade do nosso Governo é promover a unidade e a coesão social. É disso que a Austrália precisa para recuperar", disse Albanese, aos jornalistas, ao anunciar o estabelecimento de uma comissão real para o efeito.

O ataque foi atribuído a dois homens, pai e filho, o primeiro abatido no local pela polícia.

A polícia australiana apresentou 59 acusações, incluindo 15 por homicídio e uma por terrorismo, contra Naveed Akram, o atacante sobrevivente, de 24 anos.

O acusado ficou sob custódia policial no hospital, onde foi internado com ferimentos graves.

O grupo terrorista Estado Islâmico celebrou o facto de ter inspirado os dois homens a atacarem a comunidade judaica de Sydney, mas não reivindicou a autoria do que foi o pior incidente do género na Austrália em várias décadas.

O ataque, que durou cerca de nove minutos, matou 15 pessoas, com idades entre os 10 e os 87 anos, e feriu outras 42, 13 das quais continuam hospitalizadas, segundo o departamento de saúde australiano.

