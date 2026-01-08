"Dependendo do que acontecer poderei, ou não, sair", diz portuguesa na Gronelândia

Vanessa Sofia vive na Gronelândia há 5 anos, trabalha na junta de freguesia de Llulissat, uma vila na zona de icebergs.

Esta portuguesa tem a perceção de que a maioria da população gronelandesa rejeita a venda da ilha aos EUA ou uma eventual anexação norte-americana, e está convencida de que Donald Trump pretende controlar a ilha também por causa dos seus recursos naturais: "Não acredito que seja apenas por razões de segurança, mas que haja algum interesse também nos metais naturais que existem na Gronelândia, como o ferro, o chumbo, o zinco e o níquel e também o rubi.

Esta portuguesa reconhece — em declarações à Renascença — que a operação militar na Venezuela ampliou o receio entre os habitantes locais, apesar das mensagens oficiais tranquilizadoras, tanto da Dinamarca, como da Gronelândia, de que nada irá acontecer, porque se trata de um território dependente da Dinamarca, que pertence à NATO.

Há quanto tempo vive na Gronelândia?

Tenho estado na Gronelândia já há cinco anos, vivia em Nuuk (a capital) há três e, nos últimos anos, tenho vivido em Llulissat, que é uma vila reconhecida pela Unesco pelos maiores icebergs.

E como é que uma portuguesa a viver há 5 anos na Gronelândia tem acompanhado os argumentos de Donald Trump de que, ou comprando ou anexando, pretende controlar a Gronelândia?

Eu não aprecio muito o que o Trump quer fazer porque, a meu ver, iria estragar a cultura que existe, o país iria tornar-se totalmente americano. É certo que existiria mais avanço tecnológico. Realmente, a tecnologia em si não é muito avançada aqui. Acho que seria uma das vantagens, mas penso que Trump deveria abandonar a ideia de comprar a ilha.

Trump tem invocado razões de segurança, razões estratégicas para anexar a Gronelândia. Parece-lhe que são as verdadeiras razões?

A maior parte dos habitantes da Gronelândia é a favor ou contra uma anexação, pela sua perceção?

A maior parte não concorda com o que está a acontecer.

Mas há receio entre a população de que possa vir a acontecer uma anexação? Eu recordo-lhe, por exemplo, que no passado dia 3 houve aquela operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Isso alterou a forma de pensar?

Sim. Muitos estão com algum medo, sim. Mas pelo que tem passado nas notícias, eles (autoridades) afirmam que para os gronelandeses não devem ter esse medo, por causa da lei internacional e também da NATO. Dizem que isso não irá acontecer.

Donald Trump diz que há uma forte presença de navios russos, também chineses, na região da Gronelândia. A Vanessa tem a perceção dessa presença?

Na região onde eu estou, em Llulissat, não tem existido essa presença. Poderá acontecer, sim, a norte e, se calhar, mais a este. Mas onde eu vivo não tem existido nada. Há, sim, navios dinamarqueses. Não tenho tido essa perceção.

A Vanessa tenciona permanecer na Gronelândia ou, perante estes discursos, admite deixar a região?

Prefiro permanecer. Veremos, como tudo se resolverá. Dependendo do que acontecer poderei, ou não, sair...m as a minha ideia é manter-me na Gronelândia.