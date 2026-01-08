Ouvir
EUA alteram pirâmide alimentar e promovem carne e leite gordo

08 jan, 2026 - 22:18 • Reuters

Nova pirâmide alimentar dos EUA valoriza carne vermelha e leite gordo. Governo quer mais proteína e menos alimentos processados, gerando críticas de especialistas.

A administração Trump apresentou esta quinta-feira novas diretrizes alimentares que colocam carne vermelha, leite gordo e manteiga entre os alimentos prioritários.

O secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., rejeita recomendações anteriores e defende uma alimentação rica em proteína e livre de produtos ultraprocessados. “Comam comida verdadeira”, afirmou.

O documento recomenda entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, o dobro do indicado até agora. Apesar disso, mantém o limite de 10% das calorias diárias provenientes de gorduras saturadas.

A nova pirâmide não favorece fontes vegetais de proteína e ignora estudos que associam o consumo elevado de gordura animal a doenças cardíacas. Especialistas alertam para riscos de saúde pública.

A American Heart Association manifestou reservas quanto ao possível aumento no consumo de sal e gordura saturada.

As diretrizes, que influenciam refeições em escolas, hospitais e programas públicos, foram elaboradas por uma equipa escolhida por Kennedy. Metade dos peritos têm ligações à indústria alimentar.

