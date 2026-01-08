EUA alteram pirâmide alimentar e promovem carne e leite gordo

08 jan, 2026 - 22:18 • Reuters
A administração Trump apresentou esta quinta-feira novas diretrizes alimentares que colocam carne vermelha, leite gordo e manteiga entre os alimentos prioritários.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., rejeita recomendações anteriores e defende uma alimentação rica em proteína e livre de produtos ultraprocessados. “Comam comida verdadeira”, afirmou.
O documento recomenda entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, o dobro do indicado até agora. Apesar disso, mantém o limite de 10% das calorias diárias provenientes de gorduras saturadas.
A nova pirâmide não favorece fontes vegetais de proteína e ignora estudos que associam o consumo elevado de gordura animal a doenças cardíacas. Especialistas alertam para riscos de saúde pública.
A American Heart Association manifestou reservas quanto ao possível aumento no consumo de sal e gordura saturada.
As diretrizes, que influenciam refeições em escolas, hospitais e programas públicos, foram elaboradas por uma equipa escolhida por Kennedy. Metade dos peritos têm ligações à indústria alimentar.