EUA. Senado vota para impedir novas ações militares na Venezuela sem autorização prévia

A maioria do Senado dos EUA votou a favor de uma resolução que impediria Trump de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. Donald Trump já criticou os senadores republicanos que concordaram em aprovar o projeto de lei que limita os poderes de guerra na Venezuela. O Presidente norte-americano Donald Trump criticou os seus homólogos republicanos no Senado dos EUA que, na quinta-feira, votaram a favor de uma resolução que o impediria de tomar novas medidas militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. "Os republicanos devem envergonhar-se dos senadores que votaram com os democratas na tentativa de nos privar do poder de lutar e defender os Estados Unidos da América", começa por dizer Donald Trump, na sua rede social Truth Social.

"Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley e Todd Young nunca mais deveriam ser eleitos para cargos públicos", escreve o Presidente norte-americano, que garante que esta votação "prejudica gravemente a defesa e segurança nacional americanas", porque impede a "autoridade do Presidente como comandante-chefe". Trump assegura, no entanto, que, "apesar da sua estupidez", a "lei dos poderes de guerra é inconstitucional" e viola "totalmente" o Artigo 2 da Constituição norte-americana, pelo que não parece estar preocupado com o resultado que poderá ter na Câmara dos Representantes. "Uma votação ainda mais importante no Senado terá lugar na próxima semana sobre este mesmo assunto", acrescenta.

Cinco senadores republicanos votaram ao lado dos democratas O Senado norte-americano aprovou na quinta-feira uma resolução que impediria o presidente Donald Trump de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso, abrindo caminho para que a proposta seja analisada pela Câmara, composta por 100 membros. A votação da medida processual para aprovar a resolução sobre os poderes de guerra foi de 52 a 47, com cinco senadores republicanos, correligionários de Trump, a votarem com todos os democratas a favor do avanço. Um senador republicano não votou. A votação ocorreu dias depois de as forças norte-americanas terem capturado o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, numa dramática operação militar em Caracas, no sábado, e marcou uma mudança na composição da Câmara. Os republicanos de Trump tinham bloqueado duas tentativas anteriores de aprovar resoluções semelhantes no Senado no ano passado, enquanto o governo intensificava a pressão militar sobre a Venezuela com ataques a embarcações no sul das Caraíbas e no leste do Pacífico. No entanto, a votação que bloqueou a última resolução, em novembro, foi de apenas 51 a 49, logo após os principais conselheiros de Trump terem declarado aos parlamentares que não planeavam mudar o governo nem realizar ataques em território venezuelano. Deputados acusam Governo de enganar o Congresso Após a captura de Maduro, alguns deputados acusaram o governo de enganar o Congresso, incluindo os democratas publicamente e alguns republicanos nos bastidores. A captura de Maduro e a retórica de Trump também aumentaram as preocupações de que possa lançar uma acção militar para capturar a Gronelândia, uma ilha do Árctico que é território da Dinamarca. "Conversei hoje com pelo menos dois republicanos que não votaram a favor desta resolução anteriormente, mas que estão a reconsiderar", disse o senador Rand Paul, republicano do Kentucky e coautor da resolução, numa conferência de imprensa na quarta-feira. "Não posso garantir como votarão, mas pelo menos dois estão a considerar a questão, e alguns deles estão a falar publicamente sobre as suas dúvidas a este respeito", disse Paul, falando ao lado do senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, outro dos líderes da resolução. Ambos os senadores são membros da Comissão dos Assuntos Externos.