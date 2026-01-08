EUA. Senado vota para limitar novas ações militares na Venezuela sem autorização prévia

08 jan, 2026 - 18:07 • Daniela Espírito Santo com Reuters
A maioria do Senado dos EUA aceitou esta quinta-feira votar uma resolução para impedir o Presidente Donald Trump de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso.
O Senado irá debater de seguida a medida e votar a sua aprovação.
Trump já criticou os senadores republicanos que concordaram em aprovar o projeto de lei que limita os poderes de guerra na Venezuela.
O Presidente norte-americano criticou os seus homólogos republicanos que, esta quinta-feira, votaram no sentido de o Senado avançar com limitações a novas ações contra a Venezuela, sem luz verde do Congresso.
"Os republicanos devem envergonhar-se dos senadores que votaram com os democratas na tentativa de nos privar do poder de lutar e defender os Estados Unidos da América", começa por dizer Donald Trump, na sua rede social Truth Social.
"Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley e Todd Young nunca mais deveriam ser eleitos para cargos públicos", escreve o Presidente norte-americano, que garante que esta votação "prejudica gravemente a defesa e segurança nacional americanas", porque impede a "autoridade do Presidente como comandante-chefe".
Trump assegura, no entanto, que, "apesar da sua estupidez", a "lei dos poderes de guerra é inconstitucional" e viola "totalmente" o Artigo 2 da Constituição norte-americana, pelo que não parece estar preocupado com o resultado que poderá ter na Câmara dos Representantes. "Uma votação ainda mais importante no Senado terá lugar na próxima semana sobre este mesmo assunto", acrescenta.
O Senado norte-americano aprovou na quinta-feira uma resolução para impediria o presidente Donald Trump de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso, abrindo caminho para que a proposta seja analisada pela Câmara, composta por 100 membros.
A votação da medida processual para aprovar a resolução sobre os poderes de guerra foi de 52 a 47, com cinco senadores republicanos, correligionários de Trump, a votarem com todos os democratas a favor do avanço. Um senador republicano não votou.
A votação ocorreu dias depois de as forças norte-americanas terem capturado o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, numa dramática operação militar em Caracas, no sábado, e marcou uma mudança na composição da Câmara.
Os republicanos de Trump tinham bloqueado duas tentativas anteriores de aprovar resoluções semelhantes no Senado no ano passado, enquanto o governo intensificava a pressão militar sobre a Venezuela com ataques a embarcações no sul das Caraíbas e no leste do Pacífico.
No entanto, a votação que bloqueou a última resolução, em novembro, foi de apenas 51 a 49, logo após os principais conselheiros de Trump terem declarado aos parlamentares que não planeavam mudar o governo nem realizar ataques em território venezuelano.
Após a captura de Maduro, alguns deputados acusaram o governo de enganar o Congresso, incluindo os democratas publicamente e alguns republicanos nos bastidores. A captura de Maduro e a retórica de Trump também aumentaram as preocupações de que possa lançar uma acção militar para capturar a Gronelândia, uma ilha do Árctico que é território da Dinamarca.
"Conversei hoje com pelo menos dois republicanos que não votaram a favor desta resolução anteriormente, mas que estão a reconsiderar", disse o senador Rand Paul, republicano do Kentucky e coautor da resolução, numa conferência de imprensa na quarta-feira.
"Não posso garantir como votarão, mas pelo menos dois estão a considerar a questão, e alguns deles estão a falar publicamente sobre as suas dúvidas a este respeito", disse Paul, falando ao lado do senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, outro dos líderes da resolução.
Ambos os senadores são membros da Comissão dos Assuntos Externos.
A votação de quinta-feira, que abriu caminho a uma análise mais aprofundada no Senado, foi uma vitória significativa para os legisladores que defendem que o Congresso, e não o presidente, deve declarar guerra, como previsto na Constituição.
No entanto, a medida enfrenta grandes obstáculos antes de entrar em vigor.
Mesmo que seja aprovada pelo Senado, para se tornar lei, a resolução também precisa de ser aprovada pela Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, e derrubar um possível veto de Trump, o que exigiria uma maioria de dois terços em ambas as câmaras.
Os apoiantes do projeto reconheceram os obstáculos, mas disseram que os republicanos podem estar receosos de uma possível campanha prolongada e dispendiosa de mudança de governo na Venezuela, enquanto os EUA enfrentam défices orçamentais acentuados.
Na quarta-feira, Trump afirmou que desejava aumentar os gastos militares dos EUA de 1 bilião de dólares para 1,5 biliões de dólares.
Kaine observou que as forças norte-americanas têm vindo a atacar embarcações venezuelanas há meses e mencionou a declaração de Trump de que os EUA "governariam" a Venezuela, bem como as apreensões de petróleo venezuelano.
"Esta não é, de forma alguma, uma operação de detenção cirúrgica", disse Kaine.
Os senadores que se opuseram à resolução sobre os poderes de guerra disseram que a apreensão de Maduro foi uma operação policial, não uma acção militar. Maduro enfrenta julgamento num tribunal norte-americano por acusações de tráfico de droga e posse ilegal de armas, das quais se declarou inocente.
Os senadores afirmam ainda que Trump tem o direito, enquanto comandante-chefe, de lançar ações militares limitadas que considere necessárias para a segurança nacional.
"O objetivo desta resolução é dar uma bofetada na cara do presidente. Não fará nada do que pretende, porque não pode impedir algo que não está a acontecer agora", disse o senador Jim Risch, do Idaho, presidente republicano da Comissão dos Assuntos Externos, num discurso no Senado antes da votação.
