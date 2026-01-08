Ouvir
Governo da Venezuela diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

08 jan, 2026 - 05:15 • Lusa

Ministro do Intyerior avança também o registo de cerca de uma centena de feridos.

Pelo menos 100 pessoas morreram na sequência do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que levou à captura do Presidente do país, Nicolás Maduro, anunciou o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello.

"Até agora, até agora, e repito, até agora, há 100 mortos, 100, e um número semelhante de feridos. O ataque contra o nosso país foi terrível", afirmou Cabello na quarta-feira, durante um programa semanal na televisão pública.

"Cilia [Flores, mulher de Maduro] foi ferida na cabeça e golpeada no corpo. O 'irmão' Nicolás foi ferido numa perna. Felizmente, eles estão a recuperar dos ferimentos", acrescentou Cabello.

As forças armadas venezuelanas divulgaram na quarta-feira vários vídeos do funeral dos militares mortos, mostrando dezenas de familiares em lágrimas, caixões cobertos com bandeiras venezuelanas e discursos a elogiar "a coragem, a bravura, a honra e a lealdade" dos militares mortos.

Embora não houvesse um balanço oficial, a agência France-Presse (AFP) noticiou a morte de pelo menos um civil, um miliciano, 23 militares venezuelanos e 32 cubanos.

No domingo, Havana já tinha indicado que 32 militares cubanos, destacados na Venezuela, morreram em "ações de combate" durante o ataque norte-americano.

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicou nas redes sociais que os militares "cumpriam missões" em Caracas a "pedido de órgãos homólogos desse país", sem mais detalhes.

Fontes venezuelanas, citadas pelo The New York Times, tinham revelado, por sua vez, que morreram 80 pessoas na operação na Venezuela.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para deter o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodríguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

