Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guterres lamenta decisão dos EUA de se retirarem de entidades da ONU

08 jan, 2026 - 18:03 • Reuters

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que o país se vai retirar de dezenas de entidades internacionais.

A+ / A-

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamenta a decisão dos EUA de se retirarem de dezenas de entidades da ONU, disse o seu porta-voz esta quinta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que os Estados Unidos se retirariam de dezenas de entidades internacionais e da ONU, incluindo um importante tratado sobre o clima e um órgão da ONU que promove a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, porque "operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 09 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)