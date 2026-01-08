Guterres lamenta decisão dos EUA de se retirarem de entidades da ONU

08 jan, 2026 - 18:03 • Reuters
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamenta a decisão dos EUA de se retirarem de dezenas de entidades da ONU, disse o seu porta-voz esta quinta-feira.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que os Estados Unidos se retirariam de dezenas de entidades internacionais e da ONU, incluindo um importante tratado sobre o clima e um órgão da ONU que promove a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, porque "operam contrariamente aos interesses nacionais dos EUA".