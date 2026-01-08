JD Vance: Mulher morta pelo ICE foi “vítima da ideologia de extrema-esquerda”

JD Vance avisou que seria um caso inédito um responsável local processar um funcionário federal com imunidade absoluta.

O “vice” de Donald Trump declarou que o agente do ICE que efetuou os disparos mortais tem “imunidade absoluta”, tratando-se de uma “questão federal”.

Em conferência de imprensa na Casa Branca, um dia após a morte de Renee Nicole Good, mãe de três filhos , JD Vance saiu em defesa da atuação dos agentes federais.

O caso está a provocar uma onda de indignação nos Estados Unidos, com manifestações contra a atuação dos agentes federais envolvidos em operações contra imigrantes irregulares.

O agente da polícia de imigração (ICE) que matou uma mulher em Minneapolis tem “imunidade absoluta” , afirmou esta quinta-feira o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

Há diferentes versões sobre incidente que resultou na morte da mulher de 37 anos, que ia ao volante de uma carro quando se cruzou com uma operação do ICE, e vai ser aberta uma investigação.

Nestas declarações aos jornalistas, disse que Renee Nicole Good foi “vítima da ideologia de extrema-esquerda”.



“Que jovem mãe aparece e decide atirar o carro contra agentes do ICE que estão a fazer cumprir a lei de forma legítima? É preciso estar um pouco doutrinada para chegar a esse ponto”, acusou o vice-presidente dos Estados Unidos.

O agente do ICE já tinha sido anteriormente arrastado por um veículo e ficado ferido, afirmou JD Vance. “Esteve perto de perder a vida” , declarou.

“Por isso, talvez se perceba que ele seja um pouco sensível à ideia de alguém investir contra ele com um automóvel”, afirmou Vance.

Entretanto, a administração Trump vai destacar mais de 100 agentes e oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos para o Minnesota, na sequência do tiroteio fatal de uma mulher de 37 anos por um agente federal de imigração, noticiou na quinta-feira o “The New York Times”.

Segundo o jornal, que cita documentos oficiais, os agentes serão desviados de operações em Chicago e Nova Orleães, estando previsto que o destacamento se prolongue até domingo.