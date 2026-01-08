Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 08 jan, 2026
​Estados Unidos

JD Vance: Mulher morta pelo ICE foi “vítima da ideologia de extrema-esquerda”

08 jan, 2026 - 21:16 • Ricardo Vieira, com Reuters

Um dia após a morte de Renee Nicole Good, mãe de três filhos, vice-presidente dos EUA saiu em defesa da atuação dos agentes federais.

O agente da polícia de imigração (ICE) que matou uma mulher em Minneapolis tem “imunidade absoluta”, afirmou esta quinta-feira o vice-presidente norte-americano, JD Vance.

O caso está a provocar uma onda de indignação nos Estados Unidos, com manifestações contra a atuação dos agentes federais envolvidos em operações contra imigrantes irregulares.

Em conferência de imprensa na Casa Branca, um dia após a morte de Renee Nicole Good, mãe de três filhos, JD Vance saiu em defesa da atuação dos agentes federais.

O “vice” de Donald Trump declarou que o agente do ICE que efetuou os disparos mortais tem “imunidade absoluta”, tratando-se de uma “questão federal”.

JD Vance avisou que seria um caso inédito um responsável local processar um funcionário federal com imunidade absoluta.

Mulher morre em tiroteio durante operação anti-imigração em Minneapolis

Estados Unidos

Mulher morre em tiroteio durante operação anti-imigração em Minneapolis

Agentes dos serviços de imigração dos EUA alegam q(...)

Há diferentes versões sobre incidente que resultou na morte da mulher de 37 anos, que ia ao volante de uma carro quando se cruzou com uma operação do ICE, e vai ser aberta uma investigação.

Nestas declarações aos jornalistas, disse que Renee Nicole Good foi “vítima da ideologia de extrema-esquerda”.

“Que jovem mãe aparece e decide atirar o carro contra agentes do ICE que estão a fazer cumprir a lei de forma legítima? É preciso estar um pouco doutrinada para chegar a esse ponto”, acusou o vice-presidente dos Estados Unidos.

O agente do ICE já tinha sido anteriormente arrastado por um veículo e ficado ferido, afirmou JD Vance. “Esteve perto de perder a vida” , declarou.

“Por isso, talvez se perceba que ele seja um pouco sensível à ideia de alguém investir contra ele com um automóvel”, afirmou Vance.

Entretanto, a administração Trump vai destacar mais de 100 agentes e oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos para o Minnesota, na sequência do tiroteio fatal de uma mulher de 37 anos por um agente federal de imigração, noticiou na quinta-feira o “The New York Times”.

Segundo o jornal, que cita documentos oficiais, os agentes serão desviados de operações em Chicago e Nova Orleães, estando previsto que o destacamento se prolongue até domingo.

