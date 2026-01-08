Lula veta projeto de lei que reduziria pena de Bolsonaro

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vetou esta quinta-feira um projeto de lei aprovado pelo Congresso que reduzia a pena de 27 anos de prisão do ex-Presidente Jair Bolsonaro por conspiração para um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

O projeto de lei, aprovado pelos parlamentares em dezembro, previa a redução da pena do ex-Presidente de direita para pouco mais de dois anos. O Congresso pode ainda derrubar o veto de Lula.

O projeto reduziu ainda as penas dos condenados por participarem nos protestos de janeiro de 2023, quando os apoiantes de Bolsonaro invadiram e saquearam o Palácio do Almirantado, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso.

Cerca de 2.000 pessoas foram detidas na sequência do ataque, que foi comparado ao atentado de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington. Muitos dos detidos no Brasil foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, entre outros crimes.

"Todos os golpistas foram julgados de forma transparente e imparcial, e no final do julgamento foram condenados com base em fortes provas", disse Lula num evento em Brasília.

O líder de esquerda já tinha prometido vetar o projeto de lei em dezembro. Bolsonaro começou a cumprir a pena em novembro.