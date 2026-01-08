Mortes sob custódia da imigração dos EUA atingem máximo de duas décadas

Pelo menos 32 pessoas morreram em 2025 enquanto se encontravam sob custódia do Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro (ICE, na sigla em inglês), tornando este o ano mais letal do sistema de detenção de imigrantes nos Estados Unidos da América em mais de 20 anos. Os dados são adiantados pelo diário britânico "The Guardian".

O aumento do número de mortes coincide com um recorde histórico de pessoas detidas pela agência. Em meados de dezembro, o ICE mantinha 68.440 pessoas sob custódia, das quais quase 75% não tinham qualquer condenação criminal. O mesmo mês foi o mais mortífero do ano, com seis mortes registadas.

As causas variam entre falência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais, suicídios e complicações associadas a doenças como a tuberculose. Algumas mortes ocorreram dentro dos centros de detenção, outras já em hospitais, embora as pessoas continuassem sob custódia das autoridades migratórias. Em vários casos, familiares e advogados apontam situações de negligência, denunciando repetidas tentativas frustradas de acesso a cuidados médicos.

Os números registados em 2025 igualam o recorde anterior, estabelecido em 2004, e surge num contexto de reforço das operações de imigração durante a presidência de Donald Trump. A administração norte-americana tem intensificado detenções e alargado operações de controlo a cidades de todo o país, no quadro de uma política assumidamente anti-imigração.

Com a crescente sobrelotação dos centros de detenção, defensores dos direitos humanos, advogados de imigração e alguns legisladores alertam para condições insalubres, alimentação inadequada e cuidados de saúde considerados deficientes. O Departamento de Segurança Interna, que tutela o ICE, rejeita que as condições se tenham degradado, mas organizações independentes avisam que o aumento do número de detenções poderá traduzir-se em mais mortes.

A tensão em torno das operações de imigração voltou a subir esta quarta-feira, depois de um agente do ICE ter baleado mortalmente uma mulher de 37 anos que conduzia um automóvel em Minneapolis, um caso que está a ser investigado pelas autoridades.

Segundo os críticos, enquanto a atual política migratória se mantiver, o sistema de detenção continuará sob forte pressão, com consequências graves para a segurança e a saúde das pessoas detidas.