“Não há absolutamente nenhuma justificação”. Zelensky condena ataques russos ao sistema energético da Ucrânia

“Não há absolutamente nenhuma justificação militar para tais ataques ao setor energético e às infraestruturas, que deixam as pessoas sem eletricidade e aquecimento no inverno”, afirma.

Numa publicação na rede social X, Zelensky sublinha que não existe qualquer justificação militar para este tipo de ações.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condena os mais recentes ataques russos contra as infraestruturas energéticas do país, que atingiram os sistemas de eletricidade, aquecimento e abastecimento de água, deixando centenas de milhares de pessoas sem serviços essenciais no sudeste da Ucrânia.

O chefe de Estado ucraniano classifica ainda os bombardeamentos como uma ofensiva direta contra a população civil.

“Esta é uma guerra da Rússia especificamente contra o nosso povo, contra a vida na Ucrânia – uma tentativa de destruir a Ucrânia”, declara, apelando a uma resposta firme da comunidade internacional.

Zelensky defende que o apoio dos parceiros estrangeiros deve manter-se em pleno funcionamento, alertando para os riscos de atrasos.

“As discussões diplomáticas não podem ser um pretexto para retardar o fornecimento de sistemas e equipamentos de defesa aérea que ajudam a proteger vidas”, diz, acrescentando que Kiev continua a trabalhar com os aliados “para garantir uma resposta adequada”.

Quanto à situação no terreno, o Presidente ucraniano informa que o fornecimento de energia na região de Zaporizhzhia já foi restabelecido e está a funcionar dentro do previsto. Na região de Dnipro, os trabalhos de reparação continuam em várias cidades, incluindo Dnipro, Kamianske, Kryvyi Rih, Nikopol e Pavlohrad, com todos os recursos necessários mobilizados para resolver a situação.

Zelensky deixa ainda palavras de reconhecimento às equipas envolvidas nos esforços de recuperação.

“Agradeço a todas as equipas de reparação e a todos os serviços que têm trabalhado desde ontem à noite para restaurar o fornecimento de eletricidade, aquecimento e água nas regiões de Dnipro e Zaporizhzhia”, afirma, acrescentando ter instruído a primeira-ministra, Yuliia Svyrydenko, a prestar “todo o apoio necessário às autoridades locais”.