“Não há absolutamente nenhuma justificação”. Zelensky condena ataques russos ao sistema energético da Ucrânia

08 jan, 2026 - 11:18 • Olímpia Mairos
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condena os mais recentes ataques russos contra as infraestruturas energéticas do país, que atingiram os sistemas de eletricidade, aquecimento e abastecimento de água, deixando centenas de milhares de pessoas sem serviços essenciais no sudeste da Ucrânia.
Numa publicação na rede social X, Zelensky sublinha que não existe qualquer justificação militar para este tipo de ações.
“Não há absolutamente nenhuma justificação militar para tais ataques ao setor energético e às infraestruturas, que deixam as pessoas sem eletricidade e aquecimento no inverno”, afirma.
O chefe de Estado ucraniano classifica ainda os bombardeamentos como uma ofensiva direta contra a população civil.
“Esta é uma guerra da Rússia especificamente contra o nosso povo, contra a vida na Ucrânia – uma tentativa de destruir a Ucrânia”, declara, apelando a uma resposta firme da comunidade internacional.
Zelensky defende que o apoio dos parceiros estrangeiros deve manter-se em pleno funcionamento, alertando para os riscos de atrasos.
“As discussões diplomáticas não podem ser um pretexto para retardar o fornecimento de sistemas e equipamentos de defesa aérea que ajudam a proteger vidas”, diz, acrescentando que Kiev continua a trabalhar com os aliados “para garantir uma resposta adequada”.
Quanto à situação no terreno, o Presidente ucraniano informa que o fornecimento de energia na região de Zaporizhzhia já foi restabelecido e está a funcionar dentro do previsto. Na região de Dnipro, os trabalhos de reparação continuam em várias cidades, incluindo Dnipro, Kamianske, Kryvyi Rih, Nikopol e Pavlohrad, com todos os recursos necessários mobilizados para resolver a situação.
Zelensky deixa ainda palavras de reconhecimento às equipas envolvidas nos esforços de recuperação.
“Agradeço a todas as equipas de reparação e a todos os serviços que têm trabalhado desde ontem à noite para restaurar o fornecimento de eletricidade, aquecimento e água nas regiões de Dnipro e Zaporizhzhia”, afirma, acrescentando ter instruído a primeira-ministra, Yuliia Svyrydenko, a prestar “todo o apoio necessário às autoridades locais”.