Polémica. Autarca de Berlim foi jogar ténis durante apagão

O presidente da câmara de Berlim, Kai Wegner, está a ser alvo de duras críticas depois de ter sido revelado que jogou ténis com a sua companheira, a ministra da Educação Katharina Günther-Wünsch, durante o apagão que atingiu milhares de casas e empresas no sudoeste da cidade.

O apagão, o mais longo desde a Segunda Guerra Mundial, afetou cerca de 45 mil habitações e mais de 2 mil empresas nos distritos do sudoeste de Berlim. As autoridades continuam a avaliar as falhas de segurança expostas por este ato de sabotagem.

Inicialmente, Wegner afirmou ter estado “ao telefone o dia todo” e disse ter-se “literalmente trancado no escritório em casa” para coordenar a resposta à crise.

Na quarta-feira, corrigiu a versão anterior: “Olhando para trás, devia ter dito no domingo o que fiz no sábado”, disse. “A certa altura disse: ‘preciso de uma pausa, preciso de limpar a cabeça’. E para mim, o melhor modo de o fazer é com desporto.”

O partido de extrema-direita AfD acusou o autarca de não ter levado a situação a sério e de ter enganado a população. A líder parlamentar regional, Kristin Brinker, afirmou que Wegner “mentiu à cara dos berlinenses”.

Também Steffen Krach, candidato dos sociais-democratas, partido parceiro na coligação governamental, classificou as ações de Wegner como “inaceitáveis” e “indignas do cargo”.