Retomados voos diretos entre Paquistão e Bangladesh após 14 anos

08 jan, 2026 - 16:33 • Lusa
Os voos diretos entre Bangladesh e Paquistão vão ser retomados no final do mês, após 14 anos de interrupção, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea nacional bengali, num novo sinal de reaproximação diplomática entre os países.
A partir de 29 de janeiro, a Biman Bangladesh Airlines vai ligar duas vezes por semana Daca e Karachi, que serão os primeiros voos regulares entre os dois países desde 2012.
"O reinício dos voos diretos vai melhorar significativamente as ligações entre o Bangladesh e o Paquistão, facilitando assim as viagens de negócios, o turismo e as reuniões familiares", disse à agência de notícias France-Presse o dirigente da companhia bengali, Bosra Islam.