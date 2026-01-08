Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Retomados voos diretos entre Paquistão e Bangladesh após 14 anos

08 jan, 2026 - 16:33 • Lusa

A partir de 29 de janeiro, a Biman Bangladesh Airlines vai ligar duas vezes por semana Daca e Karachi, que serão os primeiros voos regulares entre os dois países desde 2012.

A+ / A-

Os voos diretos entre Bangladesh e Paquistão vão ser retomados no final do mês, após 14 anos de interrupção, anunciou esta quinta-feira a companhia aérea nacional bengali, num novo sinal de reaproximação diplomática entre os países.

A partir de 29 de janeiro, a Biman Bangladesh Airlines vai ligar duas vezes por semana Daca e Karachi, que serão os primeiros voos regulares entre os dois países desde 2012.

"O reinício dos voos diretos vai melhorar significativamente as ligações entre o Bangladesh e o Paquistão, facilitando assim as viagens de negócios, o turismo e as reuniões familiares", disse à agência de notícias France-Presse o dirigente da companhia bengali, Bosra Islam.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)