​Guerra na Ucrânia

Rússia lança ataque com mísseis e drones contra Kiev e Lviv

08 jan, 2026 - 23:09 • Ricardo Vieira, com Reuters

Estes bombardeamentos acontecem numa altura em que mais de 1,7 milhões de casas na Ucrânia enfrentaram problemas no abastecimento de água após um ataque russo durante a madrugada contra a região de Dnipropetrovsk.

A Rússia lançou esta noite um ataque com mísseis e drones contra alvos em Kiev e Lviv, na Ucrânia.

Drones russos atacaram alvos na capital ucraniana, Kiev, nas primeiras horas de sexta-feira (hora local), provocando explosões e iniciando vários incêndios, avançou o presidente da câmara, Vitali Klitschko.

O antigo pugilista, numa publicação no Telegram, disse que os incêndios deflagraram em três distritos.

Os drones atingiram edifícios em dois distritos, situados em cada margem do rio Dnipro.

Não há relatos de vítimas, até agora.

Outro ataque russo atingiu uma infraestrutura na região de Lviv, no oeste do país, afirmou nas primeiras horas de sexta-feira o governador regional, Maksym Kozytskyi.

Kozytskyi disse, numa publicação no Telegram, que fornecerá mais pormenores oportunamente.

Estes bombardeamentos acontecem numa altura em que mais de 1,7 milhões de casas na Ucrânia enfrentaram problemas no abastecimento de água após um ataque russo durante a madrugada contra a região de Dnipropetrovsk, no sudeste do país.

