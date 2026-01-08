Tratores no Arco do Triunfo. Agricultores protestam em Paris contra acordo da UE

08 jan, 2026 - 08:30 • João Cunha , João Malheiro
Os agricultores franceses protestam esta quinta-feira nas ruas de Paris contra o acordo de livre comércio entre a União Europeia a Mercosul.
No dia anterior a autarquia da capital de França tinha proibido a entrada de tratores em algumas áreas consideradas sensíveis, contudo os manifestantes conseguiram contornar os bloqueios e forçaram a passagem.
Alguns dos locais que têm, esta manhã, a companhia de tratores na rua são a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, zonas turísticas relevantes em Paris.
A UE prevê um corte de 20% na Política Agrícola Comum do espaço europeu, o que tem gerado forte contestação entre os agricultores europeus.
Discursando nas ruas, José Perez, coordenador deste protesto, exige soluções para o setor. "Estamos aqui, porque precisamos de encontrar soluções para salvar a agricultura francesa. 70% das estruturas agrícolas estão em défice", sublinhou.
Em dezembro, duas das maiores manifestações do setor ocorreram em Estrasburgo e em Bruxelas.
Numa entrevista à Renascença, o secretário-geral da CAP defende que as necessidades de investimento da União Europeia no setor da Defesa não devem ser satisfeitas "à custa do rendimento dos agricultores".
"A defesa aumenta muito e bem. Mas, na proposta da Comissão para o orçamento da União Europeia de 2028 a 2034, há um aumento de 40% e a Política Agrícola Comum tem um corte de 20%", lembrava o responsável, no final do ano passado.