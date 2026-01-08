Trump assume que EUA podem supervisionar Venezuela por vários anos

08 jan, 2026 - 12:47 • Reuters
Os Estados Unidos poderão supervisionar a Venezuela e controlar as suas receitas petrolíferas durante anos, afirmou o Presidente Donald Trump numa entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal The New York Times.
Numa entrevista de duas horas, descrita pelo New York Times como abrangente, o jornal disse que Trump pareceu também recuar na ameaça de recorrer a ação militar contra a Colômbia, país vizinho da Venezuela. Trump convidou o líder de esquerda da Colômbia, a quem anteriormente chamara “um homem doente”, a visitar Washington.
Sobre a Venezuela, respondeu que “só o tempo dirá” quanto tempo os Estados Unidos irão supervisionar o país. Questionado pelo jornal se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Trump respondeu: “Diria que muito mais.”
“Vamos reconstruí-la de uma forma muito rentável”, disse Trump sobre o país para o qual enviou tropas para capturar o Presidente Nicolás Maduro numa operação noturna a 3 de Janeiro. “Vamos usar petróleo e vamos ficar com petróleo. Estamos a baixar os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, de que eles precisam desesperadamente.”
Trump acrescentou que os EUA estavam a “dar-se muito bem” com o governo da presidente interina, Delcy Rodríguez, uma aliada de longa data de Maduro que tinha sido vice-presidente do líder capturado pelos norte-americanos.
O NYT escreve que Trump se recusou a responder a perguntas sobre a razão pela qual decidiu não entregar o poder na Venezuela à oposição, que Washington tinha anteriormente considerado a legítima vencedora das eleições de 2024.
Na terça-feira, Trump apresentou um plano para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que tinham ficado retidos no país devido ao bloqueio dos EUA. “Eles estão a dar-nos tudo o que consideramos necessário”, disse, referindo-se ao governo venezuelano.
Trump recusou comentar quando questionado se tinha falado pessoalmente com Rodríguez.
“Mas o Marco fala com ela o tempo todo”, disse, referindo-se ao secretário de Estado Marco Rubio. “Posso dizer-lhe que estamos em comunicação constante com ela e com a administração.”
Segundo o NYT, os seus repórteres foram autorizados a assistir a uma chamada telefónica entre Trump e o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desde que o conteúdo não fosse divulgado.
Numa publicação nas redes sociais, Trump afirmou: “Foi uma grande honra falar com o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outras divergências que temos tido. Apreciei a sua chamada e o tom, e espero encontrá-lo num futuro próximo.”
Petro descreveu a chamada — a sua primeira com Trump — como cordial.
No domingo, Trump tinha ameaçado levar a cabo uma ação militar contra a Colômbia, classificando Petro como “um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e não vai continuar a fazê-lo por muito tempo”.
A chamada entre Trump e Petro durou cerca de uma hora e, segundo o jornal, “pareceu dissipar qualquer ameaça imediata de ação militar dos EUA”.
O recurso à força por parte de Trump na Venezuela deixou alguns membros do seu próprio Partido Republicano apreensivos, depois de durante muito tempo ter criticado intervenções militares dos EUA no estrangeiro. O Senado deverá apreciar esta quinta-feira uma resolução para impedir Trump de tomar novas medidas sem autorização do Congresso.
Os republicanos, que controlam o Senado com 53 lugares, derrotaram várias iniciativas deste tipo desde que Trump iniciou a ação militar em torno da Venezuela no final do ano passado, mas a última votação, em novembro, foi renhida (49-51), após dois republicanos a terem apoiado. O senador Rand Paul, republicano do Kentucky e co-patrocinador da resolução, disse ter falado com pelo menos dois outros republicanos que agora estão “a ponderar”.
Trump afirmou ainda, na entrevista, que os Estados Unidos tencionam “gerir” a Venezuela. Funcionários norte-americanos indicaram que, por agora, o plano passa por exercer influência sem uma ocupação militar.
A Venezuela, detentora das maiores reservas provadas de petróleo do mundo, empobreceu nas últimas décadas, com oito milhões de pessoas a fugirem para o estrangeiro numa das maiores crises migratórias globais.
Washington e a oposição venezuelana têm há muito atribuído a situação à corrupção, má gestão e brutalidade do partido no poder. Maduro culpou as sanções dos EUA pelos danos económicos.
Vários altos responsáveis norte-americanos defenderam na quarta-feira que os Estados Unidos precisam de controlar indefinidamente as vendas e as receitas do petróleo venezuelano para restaurar a indústria petrolífera do país e reconstruir a economia.
Trump deverá reunir-se na sexta-feira, na Casa Branca, com os presidentes de grandes empresas petrolíferas para discutir formas de aumentar a produção de petróleo da Venezuela. Representantes das três maiores petrolíferas dos EUA — Exxon Mobil, ConocoPhillips e Chevron (XOM.N, COP.N, CVX.N) — deverão estar presentes, segundo uma fonte familiarizada com o planeamento.
As empresas, todas com experiência na Venezuela, recusaram comentar.