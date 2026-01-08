​Venezuela anuncia libertação de presos políticos

08 jan, 2026 - 18:08 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Governo da Venezuela vai libertar um “número significativo” de presos políticos, anunciou esta quinta-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
Reclusos estrangeiros e venezuelanos deixarão as prisões nas próximas horas, declarou o parlamentar.
As libertações, uma exigência recorrente da oposição venezuelana, são um gesto de paz, disse Jorge Rodríguez, acrescentando que a ação foi unilateral e não foi acordada com qualquer outra parte.
"O Governo bolivariano, em conjunto com as instituições do Estado, decidiu libertar um número significativo de indivíduos venezuelanos e estrangeiros, e esses processos de libertação estão a decorrer a partir deste momento", afirmou Rodríguez.
Entretanto, o governo de Madrid revelou que cidadãos espanhóis estão no grupo de presos que serão libertados na Venezuela.
De acordo com o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, este passo será "muito positivo" por parte das autoridades venezuelanas.
Na Venezuela, calcula-se que permaneçam nas cadeias mais de 800 presos políticos, incluindo, pelo menos, cinco portugueses ou lusodescendentes.
A Renascença está a tentar contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para saber se algum lusodescendente será libertado.
