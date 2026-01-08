Ouvir
​Venezuela anuncia libertação de presos políticos

08 jan, 2026 - 18:08 • Ricardo Vieira, com Reuters

Reclusos estrangeiros e venezuelanos deixarão as prisões nas próximas horas, anunciou o presidente da Assembleia Nacional. Haverá cerca de cinco lusodescendentes detidos.

A+ / A-

O Governo da Venezuela vai libertar um “número significativo” de presos políticos, anunciou esta quinta-feira o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Reclusos estrangeiros e venezuelanos deixarão as prisões nas próximas horas, declarou o parlamentar.

As libertações, uma exigência recorrente da oposição venezuelana, são um gesto de paz, disse Jorge Rodríguez, acrescentando que a ação foi unilateral e não foi acordada com qualquer outra parte.

"O Governo bolivariano, em conjunto com as instituições do Estado, decidiu libertar um número significativo de indivíduos venezuelanos e estrangeiros, e esses processos de libertação estão a decorrer a partir deste momento", afirmou Rodríguez.

Entretanto, o governo de Madrid revelou que cidadãos espanhóis estão no grupo de presos que serão libertados na Venezuela.

De acordo com o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, este passo será "muito positivo" por parte das autoridades venezuelanas.

Na Venezuela, calcula-se que permaneçam nas cadeias mais de 800 presos políticos, incluindo, pelo menos, cinco portugueses ou lusodescendentes.

A Renascença está a tentar contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para saber se algum lusodescendente será libertado.

A medida foi anunciada dias depois de o Presidente Nicolás Maduro ter sido capturado por forças especiais norte-americanas, em Caracas, e levado para ser julgado nos Estados Unidos, por crimes de tráfico de droga.

