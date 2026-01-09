Acordo comercial UE-Mercosul assinado a 17 de janeiro

O Conselho da União Europeia anunciou esta sexta-feira a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul, que deverá ser assinado esta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia no Paraguai.

Esta aprovação foi saudada pelo ministro cipriota do Comércio, Michael Damianos, que detém atualmente a presidência do Conselho da UE, considerando que o dia de hoje marca "um passo histórico em frente no fortalecimento da parceria estratégica da UE com o Mercosul".

"Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável", lê-se numa nota do ministro divulgada pelo Conselho da UE.

Argentina confirma acordo "histórico e ambicioso"

O bloco Mercosul vai assinar o acordo comercial a 17 de janeiro, anunciou, por sua vez, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argentina.

"Após mais de 30 anos de negociações, assinaremos a 17 de janeiro, no Paraguai, um acordo histórico e ambicioso entre os dois blocos", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros argentino, Pablo Quirno, em comunicado do Ministério.

As capitais da UE tinham até às 17h00, hora de Bruxelas (16h00 GMT), para confirmar os seus votos por escrito, depois de os embaixadores dos 27 membros da UE terem sinalizado a sua aprovação provisória do acordo algumas horas antes. O acordo deverá ser o maior acordo comercial alguma vez concluído pela UE, embora ainda necessite da aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor.