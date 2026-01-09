Agricultores bloqueiam estradas em Espanha contra acordo da UE com a Mercosul

Agricultores e criadores de gado estão esta sexta-feira a bloquear as ruas de Espanha, em mais um protesto contra o acordo entre a União Europeia (UE) e a Mercosul.

Com tratores na rua, há várias estradas bloqueadas, principalmente na Catalunha, onde o sindicato Revolta Pagesa exige a retirada de Espanha do acordo.

A autoestrada AP-7 está bloqueada, junto à fronteira com França. A estrada N-II em Pontós, A T-11 e uma via da A-27 em Tarragona são outros dos pontos bloqueados, na região catalã.

Há, ainda, vários pontos condicionados da A-2 em Castela e Leão.

Também em França vários grupos de agricultores bloquearam diversas estradas, sobretudo perto das fronteiras com a Bélgica e a Espanha e nos arredores de Paris.

Segundo a emissora ICI, no sudoeste da França, um dos grupos estava desde antes da meia-noite no cruzamento das rodovias A63 e A64, que ligam Bordéus à fronteira espanhola através do País Basco.

O objetivo é protestar contra o acordo UE-Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), mas também contra o protocolo de crise da dermatose nodular contagiosa (DNC), uma doença viral que afeta principalmente gado bovino e espécies de ruminantes, transmitida por insetos.