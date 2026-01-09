Agricultores bloqueiam estradas em Espanha contra acordo da UE com o Mercosul

09 jan, 2026 - 10:55 • João Malheiro
Agricultores e criadores de gado estão esta sexta-feira a bloquear as ruas de Espanha, em mais um protesto contra o acordo entre a União Europeia (UE) e a Mercosul.
Com tratores na rua, há várias estradas bloqueadas, principalmente na Catalunha, onde o sindicato Revolta Pagesa exige a retirada de Espanha do acordo.
A autoestrada AP-7 está bloqueada, junto à fronteira com França. A estrada N-II em Pontós, A T-11 e uma via da A-27 em Tarragona são outros dos pontos bloqueados, na região catalã.
Há, ainda, vários pontos condicionados da A-2 em Castela e Leão.
Também em França vários grupos de agricultores bloquearam diversas estradas, sobretudo perto das fronteiras com a Bélgica e a Espanha e nos arredores de Paris.
Segundo a emissora ICI, no sudoeste da França, um dos grupos estava desde antes da meia-noite no cruzamento das rodovias A63 e A64, que ligam Bordéus à fronteira espanhola através do País Basco.
O objetivo é protestar contra o acordo UE-Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), mas também contra o protocolo de crise da dermatose nodular contagiosa (DNC), uma doença viral que afeta principalmente gado bovino e espécies de ruminantes, transmitida por insetos.
França
Manifestantes conseguiram contornar os bloqueios e(...)
Na quinta-feira, cerca de 100 tratores mobilizados pela Coordenação Rural, a segunda maior da França e intimamente ligada à extrema direita, contornaram as restrições impostas para impedir a entrada em Paris.
Alguns chegaram a pontos turísticos icónicos da capital francesa.
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na quinta-feira que a França votará contra o acordo entre os 27 Estados-membros da UE e o bloco sul-americano, uma medida que não deve impedir a aprovação, já que não há minoria de bloqueio.
A presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, cancelou a viagem e formalização do entendimento, previstas para daí a dois dias, em Iguaçu.
Entretanto, foi agendada cerimónia semelhante para a próxima segunda-feira, uma vez que representantes da mais renitente Itália, assim como de França e Polónia, terão baixado as suas reservas iniciais sobre o acordo.