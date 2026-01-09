Ataques de drones russos atingem dois navios estrangeiros na região de Odesa

09 jan, 2026 - 15:37 • Reuters
A Rússia atacou com drones dois navios civis de bandeira estrangeira na região sul de Odesa, matando um cidadão sírio e ferindo outras pessoas, afirmou esta sexta-feira o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.
Em comunicado, Kuleba acrescentou que um dos navios, que se dirigia ao porto de Chornomorsk, arvorava bandeira de São Cristóvão e Neves (país das Caraíbas), enquanto o outro, perto do porto de Odesa, navegava sob a bandeira das Comores (país da África Oriental).