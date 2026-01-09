Casamento de casal neerlandês anulado devido a discurso do ChatGPT

Um casal neerlandês viu o seu casamento ser anulado depois de a pessoa que oficiou a cerimónia ter utilizado um discurso gerado pelo ChatGPT que pretendia ser descontraído, mas não cumpriu os requisitos legais, segundo uma decisão judicial publicada esta semana.

O casal, da cidade de Zwolle, cujos nomes foram omitidos na decisão de 5 de Janeiro ao abrigo das leis de privacidade dos Países Baixos, argumentou que a sua intenção era casar independentemente da formulação exata utilizada no momento dos votos.

De acordo com a decisão, a pessoa que presidiu à cerimónia, realizada a 19 de Abril do ano passado, perguntou se ambos iriam “continuar a apoiar-se mutuamente, a provocar-se e a abraçar-se, mesmo quando a vida se torna difícil”.

O casal respondeu “aceito” e o oficiante declarou-os “não apenas marido e mulher, mas acima de tudo uma equipa, um casal louco, o amor um do outro e a sua base”.

No entanto, o juiz concluiu que não tinham efetivamente jurado cumprir os deveres do casamento, algo que é exigido pela lei holandesa.

“O tribunal compreende que a data constante do registo de casamento é importante para o homem e a mulher, mas não pode ignorar o que a lei determina”, refere a decisão, que ordenou a remoção do casamento do registo civil da cidade de Zwolle.