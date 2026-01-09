Duas pessoas baleadas por agentes federais em Portland

09 jan, 2026 - 00:51 • Ricardo Vieira, com Reuters
Agentes federais dos Estados Unidos balearam duas pessoas na quinta-feira, em Portland, informou a polícia.
Os feridos foram transportados para o hospital e, nesta altura, o seu estado de saúde é desconhecido.
“Duas pessoas encontram-se hospitalizadas na sequência de um tiroteio envolvendo agentes federais”, afirmou a polícia de Portland, em comunicado.
A polícia esclareceu que não esteve envolvida no incidente.
Uma estação afiliada da ABC News noticiou que os agentes envolvidos no tiroteio eram da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla inglesa) e que o FBI está a liderar a investigação.
“O estado das pessoas que foram baleadas é desconhecido. Os agentes determinaram que as duas pessoas ficaram feridas no tiroteio envolvendo agentes federais”, referiu a polícia.
“Compreendemos a forte emoção e a tensão que muitos estão a sentir na sequência do tiroteio em Minneapolis, mas peço à comunidade que mantenha a calma enquanto trabalhamos para apurar mais informações”, afirmou o chefe da polícia, Bob Day.
O responsável das forças de segurança referia-se ao caso de Renee Nicole Good, mãe de três filhos que foi morta a tiro por um agente da polícia de imigração (ICE).