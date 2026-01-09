EUA apreendem petroleiro com bandeira falsa de Timor-Leste

Numa operação realizada antes do amanhecer, fuzileiros navais e marinheiros da Força-Tarefa Conjunta Southern Spear, lançados a partir do porta-aviões USS Gerald R. Ford, intercetaram o navio “sem incidentes”, segundo anunciou o Comando dos EUA para o Sul (vigia atividades na América Latina e nas Caraíbas) na rede social X.

Segundo a base de dados pública de navegação Equasis, o Olina arvorava falsamente a bandeira de Timor-Leste, e tinha já feito viagens anteriores de e para a Venezuela, segundo a agência Reuters.

Os Estados Unidos apreenderam mais um navio com petróleo venezuelano, desta vez com uma falsa bandeira de Timor-Leste. O petroleiro Olina foi intercetado no mar das Caraíbas esta sexta-feira.

“Mais uma vez, as nossas forças conjuntas interagências enviaram esta manhã uma mensagem clara: ‘não há refúgio seguro para criminosos’”, lê-se na publicação.

O Olina saiu da Venezuela na semana passada totalmente carregado de petróleo, como parte de uma flotilha, pouco depois de os EUA terem capturado o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, a 3 de Janeiro, e estava a regressar, igualmente carregado, à Venezuela na sequência do bloqueio norte-americano às exportações de petróleo venezuelano, disse a fonte da indústria.

“O sistema AIS (de localização) do navio esteve ativo pela última vez há 52 dias na ZEE venezuelana, a nordeste de Curaçau”, afirmou separadamente a empresa britânica de gestão de risco marítimo Vanguard. “A apreensão segue-se a uma perseguição prolongada a petroleiros ligados a carregamentos de petróleo venezuelano sancionado na região.”

Os EUA impuseram sanções ao Olina em janeiro do ano passado, quando ainda se chamava Minerva M, por considerarem que fazia parte da chamada frota-sombra de navios que operam com pouca regulamentação ou seguros conhecidos.

O M Sophia, outro dos petroleiros que integravam uma flotilha de uma dúzia de navios que saiu da Venezuela no início deste mês, foi apreendido pelas forças norte-americanas no início desta semana.

Três embarcações — Skylyn, Min Hang e Merope — todas totalmente carregadas e parte da mesma flotilha que partiu na semana passada, regressaram às águas venezuelanas na quinta-feira, segundo a fonte da indústria. Outros sete petroleiros dessa flotilha, também totalmente carregados, deveriam regressar às águas venezuelanas na sexta-feira e no sábado, acrescentou a mesma fonte.

Todo o petróleo a bordo destes 10 petroleiros pertence à produtora estatal venezuelana PDVSA, disse ainda a fonte.

O bloqueio dos EUA ao petróleo venezuelano sancionado mantém-se plenamente em vigor “em qualquer parte do mundo”, afirmou na quarta-feira o secretário da Defesa, Pete Hegseth.