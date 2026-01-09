09 jan, 2026 - 09:20 • Lusa
Os Estados Unidos da América (EUA) vão avançar com ataques terrestres contra cartéis de droga, no México.
A informação é avançada por Donald Trump, numa entrevista à FOX News, dizendo que "é muito triste" ver o que aconteceu ao México, devido ao crime organizado.
Depois da operação na Venezuela e dos bombardeamentos contra embarcações nas Caraíbas e no Pacífico, poderá ser esta a próxima intervenção militar norte-americana em solo internacional.
Donald Trump exortou, no domingo, o México a “recuperar o controlo”, após meses de pressão sobre o vizinho do sul em matérias relacionadas com o combate ao narcotráfico e a balança comercial.
O Presidente dos EUA afirmou ter apelado à homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que permita que Washington envie forças dos EUA para combater os cartéis de droga que operam no México, uma proposta que a governante já tinha rejeitado no passado.
No sábado, as forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e esposa, Cilia Flores, sob as alegações da justiça dos EUA de narcoterrorismo e importação de "toneladas de cocaína".