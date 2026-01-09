Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA vão avançar com ataques terrestres contra cartéis de droga no México

09 jan, 2026 - 09:20 • Lusa

Donald Trump exortou o México a “recuperar o controlo”, após meses de pressão sobre o vizinho do sul em matérias relacionadas com o combate ao narcotráfico e a balança comercial.

A+ / A-

Os Estados Unidos da América (EUA) vão avançar com ataques terrestres contra cartéis de droga, no México.

A informação é avançada por Donald Trump, numa entrevista à FOX News, dizendo que "é muito triste" ver o que aconteceu ao México, devido ao crime organizado.

Depois da operação na Venezuela e dos bombardeamentos contra embarcações nas Caraíbas e no Pacífico, poderá ser esta a próxima intervenção militar norte-americana em solo internacional.

Donald Trump exortou, no domingo, o México a “recuperar o controlo”, após meses de pressão sobre o vizinho do sul em matérias relacionadas com o combate ao narcotráfico e a balança comercial.

O Presidente dos EUA afirmou ter apelado à homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que permita que Washington envie forças dos EUA para combater os cartéis de droga que operam no México, uma proposta que a governante já tinha rejeitado no passado.

No sábado, as forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e esposa, Cilia Flores, sob as alegações da justiça dos EUA de narcoterrorismo e importação de "toneladas de cocaína".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 09 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)