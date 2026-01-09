Gronelândia: Trump não quer "Rússia ou a China como vizinhos"

Donald Trump voltou esta sexta-feira à carga. O Presidente norte-americano afirma que os Estados Unidos precisam de assumir o controlo da Gronelândia para evitar que a Rússia ou a China a ocupem no futuro.

“Vamos fazer alguma coisa em relação à Gronelândia, gostem eles ou não. Porque, se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia, e nós não vamos ter a Rússia ou a China como vizinhos”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, durante um encontro com executivos do setor petrolífero.

Trump afirmou que os Estados Unidos têm de adquirir a Gronelândia, apesar de já manterem uma presença militar na ilha ao abrigo de um acordo de 1951, por considerar que esse tipo de entendimentos não é suficiente para garantir a sua defesa. A Gronelândia, com cerca de 57 mil habitantes, é um território autónomo do Reino da Dinamarca.

“Defende-se a propriedade. Não se defendem arrendamentos. E teremos de defender a Gronelândia. Se não o fizermos, a China ou a Rússia fá-lo-ão”, afirmou o Presidente norte-americano.