Irão nas ruas, silêncio na internet: Khameini "não recuará", Pahlavi pede ajuda a Trump

O Irão vive o seu momento de maior tensão interna dos últimos anos. A desvalorização abrupta do rial, no final de dezembro, desencadeou uma onda de protestos, pondo em causa a legitimidade do regime. A repressão intensificou-se, a internet foi cortada e, nas ruas, ecoam palavras de ordem contra os líderes religiosos e a favor do regresso da monarquia.

Há 13 dias na rua

Os protestos no Irão entraram esta sexta-feira no seu 13.º dia consecutivo, depois de se terem iniciado em Teerão a 28 de dezembro com manifestações de comerciantes indignados com a desvalorização abrupta da moeda nacional, o rial.

Entre junho e dezembro de 2025, o rial perdeu 56% do seu valor. Ao mesmo tempo, a inflação atingiu a fasquia de mais de 40% no último mês do ano.

Os protestos espalharam-se pelas 31 províncias do país, envolvendo sobretudo jovens.

Em resposta à escalada da contestação, as autoridades impuseram um apagão nacional da internet e bloquearam comunicações telefónicas, dificultando o acesso a informações e a coordenação entre manifestantes.

Até ao momento, pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 2270 foram detidas, segundo a agência Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Khamenei responde

O líder supremo do Irão, aiatola Ali Khamenei, garantiu, esta sexta-feira, numa intervenção televisiva que o regime "não recuará" face aos protestos, classificando os manifestantes como "vândalos" e "sabotadores" ao serviço de potências estrangeiras.

"Estão a destruir as suas próprias ruas para agradar ao presidente de outro país… porque ele disse que os ajudaria", disse, numa referência a Donald Trump.