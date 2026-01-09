Proprietário de bar em Crans-Montana detido por suspeitas de homicídio negligente

Um dos co-proprietários do bar Le Constellation, onde um incêndio matou 40 pessoas na noite de Ano Novo, foi detido pelas autoridades suíças por representar risco de fuga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Jacques Moretti, de nacionalidade francesa, foi ouvido esta sexta-feira em Sion, no cantão de Valais, juntamente com a sua mulher, Jessica, também co-proprietária do bar localizado na estância de Crans-Montana. A

mbos são suspeitos dos crimes de homicídio por negligência, ofensas à integridade física por negligência e incêndio por negligência.

A tragédia provocou ainda 116 feridos, muitos deles com menos de 20 anos. O incêndio terá sido provocado por faíscas de velas de fogo-de-artifício colocadas em garrafas de champanhe, que atingiram o material isolante do teto do bar, situado numa cave.

O caso chocou o país, sobretudo depois de se saber que o Le Constellation não era alvo de inspeções de segurança há cinco anos.